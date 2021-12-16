РИАМО - 16 дек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест повторно направлен для обсуждения в регионы РФ, Совет Федерации и кабмин, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест в первом чтении. Сейчас проект закона на месяц направлен в регионы РФ для обсуждения.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — отметил Володин.

Введение системы QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании, для входа в общественные места призвано сократить распространение коронавируса в России.

Получить персональный QR-код можно на портале госуслуг после прохождения процедуры вакцинации или подтверждения перенесенного заболевания.

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