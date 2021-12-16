РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. На заседании совета депутатов городского округа Мытищи был утвержден бюджет округа на следующий год и плановый период 2023-2024 годов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Также были приняты уточнения к бюджету, касающиеся развития социальной инфраструктуры. Доходы уточненного бюджета Мытищ за 2021 год составили 13 млрд 835 млн 800,5 тыс. рублей. В новом году бюджет округа переходит рубеж в 15 млрд рублей.

«За этими цифрами стоит большая работа. Это совместная рабочая деятельность администрации и совета депутатов. В Мытищи привлекаются субсидии и субвенции на решение социальных проблем. Бюджет нашего городского округа всегда был социально направленным. Это строительство школ, детских садов, благоустройство, освещение – вопросы, которые больше всего интересуют наших жителей», - сказал председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

Он отметил, что бюджет – непростой и объемный документ, в котором необходимо разбираться и уметь с ним работать, останавливаясь на каждом пункте.

«Мы продолжаем работать, слушая и понимая просьбы жителей, их предложения. И вместе принимаем решение. Хочется учесть желания всех с учетом мнения большинства. Мы планово вступаем в новый финансовый и просто в новый год. Здоровья всем и исполнения желаний», - добавил Гореликов.