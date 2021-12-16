РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Подольске установят оборудование для вывода инсталляций в виде световой проекции на фасад Концертного зала администрации городского округа Подольск, его будут использоваться независимо от сезона, сообщает администрация округа.

В городском округе Подольск украшают территорию к Новому году. На общественных пространствах установили уже 33 новогодние ели и 56 световых композиций.

Всего 332 световые праздничные консоли смонтировали на опорах уличного освещения на улицах округа. В том числе на проспекте Ленина, улицах Кирова, Рабочая, Стекольникова, Клемента Готвальда, Большая Серпуховская, площадях Славы, Ленина, Революционном проспекте, в микрорайоне Климовск на улицах Ленина, Индустриальная, Победы, Октябрьской площади.

Светодиодная композиция появится на недавно созданной пешеходной зоне у железнодорожной станции Силикатная МЦД-2.

В текущем году на улицах округа появятся 66 новых светодиодных праздничных композиций по 20 адресам, на их закупку направили 31,4 млн рублей.

Композиции «Арка Электро», «Часы с оленем», «Променад», «Снегирь», «Салют», «Млечный путь», «Таинственная башня», «Лесные гости», «Маска», «Книга с пером», «Под куполом Рождества» и многие другие установят на бульварах Юности, Льва Толстого, Славянском, сквере 200-летия Подольска, Поколений, Пушкинском, Благовещенском и Юбилейном, площади Славы, парке имени Виктора Талалихина. Также в микрорайонах Дубровицы, Климовск на Октябрьской площади, в детском парке и в парке «Дубрава» и в других местах.