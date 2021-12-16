РИАМО - 16 дек. В Ленинском округе продолжается реализация программы «Социальная газификация», в ходе которой по поручению президента РФ газ бесплатно подводят к границам участков в газифицированных населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Газ уже появился в 253 домах в 17 поселках и деревнях муниципалитета, заключено 173 комплексных договора.

Основной объем работ запланирован на следующий год, однако, как отметил губернатор Андрей Воробьев, реализация программы в Подмосковье идет опережающими темпами.

Для удобства жителей в регионе функционируют мобильные офисы «Социальной газификации», где можно оформить комплексный договор и получить ряд других услуг. 18 декабря такой офис будет работать в деревне Большое Саврасово Ленинского округа.

«Всего до конца 2022 года по президентской программе планируется догазифицировать почти полторы тысячи домовладений в 48 населенных пунктах Ленинского округа – это около 4 тысяч наших жителей», - отметил глава муниципалитета Алексей Спасский.