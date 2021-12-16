РИАМО - 16 дек. На специальном автопоезде отправили из Щелкова в Кремль главную новогоднюю елку страны. Ее провожали 64 Деда Мороза, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

«Мы закончили очень важную и интересную часть работы, которая связана с Общероссийской новогодней елкой. Спасибо всем, кто принимал в этом участие», - сказал заместитель начальника Главного эксплуатационного управления УДП (управления делами президента РФ) Анатолий Кочанов.

22 декабря новогодняя елка в Кремле будет наряжена, на нее смогут посмотреть все желающие.

Елку начали выбирать еще в апреле. Управделами президента РФ вместе с правительством Подмосковья, профильными министерствами и ведомствами сделали большую работу по отбору претендентов и организации транспортировки. Было выбрано 90-летнее дерево высотой 28 м, со стволом диаметром 56 см. Размах нижних ветвей елки составляет 10 м.

На Соборной площади Кремля ель будет стоять до середины января.