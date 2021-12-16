РИАМО - 16 дек. На территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночные часы воздух остынет до минус 26-21 градуса, на севере ЦФО – до минус 35-30 градусов. Днем воздух будет прогреваться максимум до минус 21-15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Московском регионе, которое начнется 20 декабря. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 11-6 градусов.

21 декабря ночью в Москве похолодает до минус 21-16 градуса, днем температура составит 17-12 градусов. В последующие дни потепления ждать не стоит.

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