РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Члену Общественной палаты в Люберцах Сергею Зубкову вручили благодарность начальника ГУ МЧС России по Московской области, генерал-лейтенанта Сергея Полетыкина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зубков организовал эвакуацию людей и вызвал спасателей во время пожара в помещении Техношколы.

«Это долгожданная награда. Вручил благодарственное письмо, подписанное начальником ГУ МЧС России по Московской области, генерал-лейтенантом Сергеем Полетыкиным представителю ОП Люберец Сергею Зубкову за слаженные действия, самоотверженность и своевременность принятия грамотных решений, проявленных при реагировании на происшествии, благодаря которым не было допущено гибели и травматизма людей», - сказал заместитель главы администрации Люберец Михаил Криворучко.