РИАМО - 16 дек. Пробки на дорогах столицы в настоящий момент оцениваются в 9 баллов из 10 возможных. Машины едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 28 км/ч, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Горожанам рекомендовали пользоваться общественным транспортом, который работает штатно.

В центральной части города быстрей всего будет на метро. По вылетным магистралям в сторону области рекомендуют пользоваться автобусами или такси, которые едут по выделенным полосам.

Ранее сообщалось, что в столице в преддверии новогодних праздников растет число въезжающих машин.