РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали продукты нуждающейся, которая не может самостоятельно ходить, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры навестили пенсионерку, которая не может самостоятельно ходить и обслуживать себя, и передали ей продукты. В настоящее время остро стоит вопрос с кошками пожилой женщины – их шесть. Волонтерам необходимо пристроить трех, и таким образом, существенно облегчить ей жизнь.

В приютах отказываются брать новых постояльцев, поэтому волонтеры будут пристраивать животных самостоятельно. Желающие сделать доброе дело и забрать питомца себе могут узнать подробности в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».