РИАМО - 16 дек. На заседании Госдумы, на котором рассматривали законопроект о введении QR-кодов, депутаты от КПРФ принесли плакаты с протестом против законопроекта. Им пригрозили проверкой на экстремизм, сообщает газета «Известия».

Когда законодатели развернули свои плакаты, другие депутаты призвали их убрать.

«Убирайте плакаты, регламентом такое не предусмотрено, с плакатами на улицы, мы не будем тогда вопрос рассматривать», – заявили депутаты на заседании.

Также коммунистов предупредили, что могут подать заявление в правоохранительные органы, чтобы проверить действия парламентариев на экстремистскую деятельность.

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Выбор мест, где придется предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации или медотводе от прививки, возложен на руководство регионов.

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