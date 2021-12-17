РИАМО – 17 дек. Сеть АЗС «Газпромнефть» первой в топливном ретейле запустила сервис по онлайн-оплате кофе в мобильном приложении, сообщает пресс-служба сети АЗС.

Кофе – второй по популярности товар на АЗС сети «Газпромнефть» после топлива. Среднемесячные продажи кофе – 3 миллиона чашек. По итогам 10 месяцев 2021 года продажи горячих напитков на автозаправочных станциях сети выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сервис покупки кофе особенно актуален для тех, кто предпочитает приобретать топливо бесконтактно. Теперь такие клиенты могут одновременно оплатить привычным способом и кофе. В результате сокращается общее время заправки. В планах расширение онлайн-опции на наиболее популярные блюда кафе», – рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом в мобильном приложении, клиент выбирает АЗС, где планируется покупка, нажимает «заказать кофе», определяется с видом и объемом напитка, оплачивает. Среди способов оплаты банковская карта, Apple Pay или G-Pay, бонусы программы лояльности «Нам по пути». На станции пользователь самостоятельно выбирает напиток на табло кофемашины. Важно до начала покупки проверить, чтобы в мобильном приложении был указан электронный адрес для отправки чека.

Сервис разработан для смартфонов на платформах Android и iOS. Опция доступна на АЗС сети в Москве, Московской области, регионах северо-запада России. С середины января 2022 года проект будет тиражирован на все регионы присутствия сети.

Клиенты, оплачивающие топливо и кофе онлайн в приложении сети, получают скидку в 1 рубль с литра топлива при заправке от 30 литров.