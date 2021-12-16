РИАМО - 16 дек. Погода в декабре в Москве и Подмосковье остается неустойчивой. Сильные морозы сменяются потеплениями. В четверг в регионе зафиксирована 3 оттепель за месяц, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первый теплый день зимы выпал на 3 декабря, воздух прогрелся до плюс 2,3 градуса, тепло держалось и 4 декабря – плюс 0,6 градусов.

Вторая волна потепления пришлась на 7 и 8 декабря – плюс 0,2 градуса в дневное время. Затем в столицу и область пришло ощутимое похолодание.

В этот четверг к 13:00 в районе станции ВДНХ было зафиксировано до +0,7 градуса. В пятницу также ожидается теплая погода. В выходные температура начнет снижаться и к началу недели опустится ниже привычных значений.

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