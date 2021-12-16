РИАМО - 16 дек. В столичном районе Раменки открылся новый медцентр «Медси». За 10 лет в столице открыли больше 100 новых медучреждений, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг новый медобъект осмотрели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Частный инвестор – сеть клиник «Медси» – возвел крупный медицинский центр, который включает полноценную многопрофильную больницу и поликлинику для детей и взрослых. Это важное событие для города, так как, во-первых, новые медицинские центры расширяют доступ москвичей к качественному лечению. И, во-вторых, это – свидетельство роста привлекательности Москвы как крупнейшего медицинского центра для жителей России и сопредельных государств», - отметил столичный градоначальник.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет в городе появилось более 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них свыше 60% были построены на инвестиционные средства.

Новый объект построили на месте устаревших и подлежавших сносу корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя.

Высота здания – 7 этажей. Общая площадь – более 33 тыс. кв. м. Поликлиника сможет принимать 550 посещений в смену. Также на базе объекта есть и стационар, который рассчитан на 175 пациентов.

Пациенты смогут получить комплексное медицинское сопровождение, пройти экспресс-обследование (чек-ап), а также реабилитацию после операций и перенесенных заболеваний.

Также в рамках медцентра работает женская консультация.