РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске до 17 января проведут смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству, начался прием заявок, сообщает администрация округа.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Подольск от 15 декабря 2021 г. №1942-П с 13 декабря по 17 января 2022 года пройдет смотр-конкурс «Лучшее комплексное оформление объектов потребительского рынка». По традиции его приурочили к Новому году и Рождеству.

Смотр-конкурс проводят в 4 категориях: торговые центры и торговые комплексы, объекты общественного питания, розничной торговли и сферы услуг.

Заявки на участие принимают на электронную почту komitetpr@mail.ru. Подведут итоги конкурса с 17 по 21 января 2022 года.

Победителей смотра-конкурса наградят благодарностью главы городского округа Подольск.