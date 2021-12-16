РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Предпринимателей микрорайона Кузнечики Подольска призвали оформлять договора на вывоз мусора и иметь всю разрешительную документацию на торговлю, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики администрации округа провели рейд по проверке торговых объектов на наличие разрешительных документов на торговлю, оформленных информационных стендов, договоров на вывоз мусора (ТБО).

С предпринимателями, у которых необходимый перечень документов отсутствует, была проведена разъяснительная работа о необходимости устранения замечаний.