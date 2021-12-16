РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В подмосковном Домодедове из-за погодных условий закрыли катки, кроме катка на площади 30-летия Победы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Каток на площади 30-летия Победы работает, потому что там установлена система искусственного замороживания льда. Остальные катки возобновят работу по мере появления устойчивой минусовой температуры.

Для посещения катка на площади необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте parkidomodedovo.ru/rink.

Регистрация на каток проходит только в день посещения, длительность 1 сеанса – 1,5 часа, для посещения катка необходимо подойти к сотруднику и предъявить пришедший после регистрации код.