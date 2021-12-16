РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Свыше 70 детей посетили новогодний мастер-класс в Люберцах в рамках «Партийной елки» «Единой России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие организовали в Музейно-выставочном комплексе.

В празднике поучаствовали депутаты фракции «Единой России» в местном Совете Александр Мурашкин, Наталия Скисова, Дмитрий Крестинин и руководитель партийного объединения Александр Шлапак. Мероприятие провели при поддержке активистов «Молодой Гвардии». Ребята провели квест по спасению Снегурочки, танцевальный флешмоб и игры для воспитанников «Люберецкого центра реабилитации для несовершеннолетних».

Александр Шлапак совместно с молодогвардейцами провел для детей мастер-класс по росписи елочных игрушек.

«Ребята забрали игрушки с собой. Я очень надеюсь, что расписанные собственными руками шары будут еще долго напоминать им об этом празднике. Воспоминания из детства мы несем через всю жизнь», - сказал Шлапак.

Детям раздали сладкие подарки.

«Дети, находящиеся на попечении центра, нуждаются в особом внимании – они изъяты из неблагополучных семей и ощущение праздника, предвкушения подарков и Нового года им необходимы. Также на праздник приглашены многодетные и малообеспеченные семьи. Мы постарались порадовать их, подарить праздничное настроение», - добавила Скисова.