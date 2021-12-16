РИАМО - 16 дек. Совместно с активистами из Рузского городского округа был составлен план действия, направленный на сохранение в муниципалитете леса. Жители округа бьют тревогу из-за массовой вырубки деревьев на сельхозземле, сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«За текущую неделю в Арбитражный суд Московской области мы подали 67 заявлений о наложении обеспечительных мер в виде запрета рубки деревьев. Если суд нас поддержит, уничтожение леса на этой территории будет невозможно», - написал Филимонов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по внесению изменений в федеральную нормативную базу. Это позволит исключить подобные проблемы и снять очаги напряжения в Подмосковье, затем на территории всей страны.

«Встреча прошла продуктивно. Спасибо Георгию Юрьевичу, что он сделал такую встречу, на которой мы обсудили детально все вопросы, начиная от вырубки леса, его складирования, его распиловки. Мы нашли очень продуктивные, взаимовыгодные решения вопросов, наладили связь. Мы теперь можем быстро, конкретно, четко реагировать на все эти нарушения», - отметил активист округа Сергей Кащавцев.