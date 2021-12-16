РИАМО - 16 дек. По итогам работы в ноябре 2021 года аэропорт Домодедово обслужил более 1,7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних рейсах было обслужено около 1,2 млн пассажиров. Это на 4% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года.

Больше всего начали летать в Сочи, Калининград, Геленджик, Улан-Удэ и Ростов-на-Дону. 233 тыс. человек воспользовались рейсами по этим направлениям, что на 58% выше показателей 2019 года.

На международных воздушных линиях в ноябре пассажиропоток составил 511 тыс. человек. С этого месяца из домодедовского аэропорта можно вылететь в Мюнхен рейсами авиакомпании Lufthansa, а в Нукус можно отправиться на самолетах Uzbekistan Airways. Также Emirates в ноябре увеличила регулярность рейсов до двух полетов ежедневно.