РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров торжественно вручил ключи от новых квартир 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в текущем году выдача ключей по программе «Жилище» в городском округе полностью завершена, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в четверг в помещении муниципального центра управления регионом в здании администрации Балашихи.

Квартиры предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Все они однокомнатные площадью не менее 29 кв. м. Жилье обеспечено самым необходимым для жизни. С новыми владельцами квартир заключили договоры специализированного найма сроком на 5 лет.

По словам начальника территориального отдела управления опеки и попечительства министерства образования региона по городскому округу Балашиха Ирины Киосы, за 2021 год было вручено 35 ключей. Все квартиры дети получают в новостройках. Они полностью готовы к проживанию.

«Обладатели жилья должны поддерживать квартиры в хорошем состоянии и оплачивать их содержание. Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя», - сказала Киоса.

Она добавила, что наличие долгов является основанием для перезаключения договора специализированного найма еще на 5 лет. Если у комиссии нет никаких замечаний, после 5 лет найма ребенку выдают разрешение на приватизацию жилья.

Благодаря областной государственной программе «Жилище» в Балашихе ежегодно предоставляются квартиры детям-сиротам. В 2021 году выдача ключей по программе полностью завершена.