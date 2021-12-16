РИАМО - 16 дек. Водитель Chery умер за рулем во время управления автомобилем и столкнулся с Mercedes в районе дома №81 на Алтуфьевском шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось около 17:00. Предварительно, 42-летнему водителю Chery стало плохо за рулем, и он скончался до столкновения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Подробные обстоятельства случившегося устанавливаются.