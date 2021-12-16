РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. За время пандемии в Красногорске выявили 30 976 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 42 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 262 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 619 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 322 человека. Выздоровели и выписались 555 890 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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