РИАМО - 16 дек. Мария Артемова, которая пострадала в ДТП из-за блогера Эдварда Била, считала вынесенный ему приговор логичным. Она отметила, что не видит оснований в его отмене, сообщает Газета.ru.

Пострадавшая сказала, что не присутствовала на заседании суда лично, однако там был ее адвокат. Ранее принятый приговор они считают логичным и обоснованным. По ее словам, из-за пересмотра дела затянется новый юридический процесс.

«Мы не видели оснований для отмены. То есть еще суд не представил свои основания для того, чтобы отменить. Если он что-то там увидел, то мы еще пока о них не знаем, что там было пропущено, или незаконно сделано, или что-то упущено. Поэтому нужно дождаться определение кассационного суда, на что они ссылаются, посмотреть», – отметила Артемова.

В четверг суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, который устроил ДТП на Садовом кольце. В результате аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Дело будут пересматривать в суде.

ДТП произошло в апреле 2021 года. Блогер, находясь за рулем Audi, выехал на встречную полосу. В аварии получили повреждения пять авто. По прежнему приговору Бил получил 2 года ограничения свободы.