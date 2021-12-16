РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В преддверии новогодних праздников подольские юнармейцы старшего возраста посетили Центральный академический театр Российской армии. Об этом сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юные патриоты побывали на спектакле «Судьба одного дома» по программе «Пушкинская карта». Спектакль создан по произведениям о войне: «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, «Берег» Юрия Бондарева, «Сотников» Василя Быкова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Женя, Женечка и «Катюша» режиссера Владимира Мотыля.

В «Судьбе одного дома» подростки узнали пронзительные истории о людях во время войны, их пути к миру и личному счастью, победе. Вместе они складываются в масштабное полотно об истории войны 1941-1945 гг. Произведения, которые легли в основу спектакля, написаны фронтовиками, которые говорят правду, какой бы горькой она ни была. В том числе о бессмысленности и беспощадности многих жертв, еврейском вопросе, сталинских репрессиях, тяжелых буднях фронта, предательстве, боли и крови. Там же звучат лирические и комические истории, которые тоже случались как в тылу, так и на фронте.

В «Юнармии» Подольска воспитывают всесторонне развитых, многогранных личностей, приобщая их в том числе к театральному искусству.