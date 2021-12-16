РИАМО - 16 дек. В Северном административном округе столицы в 2021 году ввели в эксплуатацию 10 домов по программе реновации, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов, САО сохраняет лидерство по скорости ввода нового жилья по программе реновации.

«С начала ее реализации в округе ввели в эксплуатацию 23 жилых дома, в том числе 10 объектов в этом году. В проектировании и строительстве находятся еще 43 объекта», – добавил Загрутдинов.

По его словам, на севере столицы планируется переселить жителей 39 многоквартирных домов. Уже расселены 9 МКД.

Старт программы реновации был дан в августе 2017 года. Она затронет 1 млн жителей столицы. Согласно программе, планируется переселить жителей 5 175 домов.