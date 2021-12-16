РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР по классической борьбе Виктора Чистова проведут в Подольске 18 декабря, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

Чистов в 90-е годы пришел работать тренером в спортивную школу в отделение греко-римской борьбы, которое располагалось в спортивном зале ДК им. Лепсе. Более 20 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения борцов греко-римского стиля. За время работы подготовил победителей первенств и чемпионатов Московской области, Центрального федерального округа, России, а также международных соревнований.

В турнире примут участие начинающие борцы греко-римского стиля 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения. Соревнования пройдут по адресу: проспект Юных Ленинцев, д. 84В, спортивная школа олимпийского резерва «Пахра».