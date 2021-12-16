РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В четверг в Люберецкой картинной галерее торжественно открыли резиденцию Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Здесь ребята могут сделать новогодний подарок своими руками, принять участие в старинных русских забавах, написать письмо Деду Морозу, познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества», - сказал Ружицкий.

Резиденции также работают в культурном центре «Дом офицеров» и парке «Наташинские пруды». Для жителей уже подготовили новогоднюю программу мероприятий.