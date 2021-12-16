РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В школе №36 в Подольске создали 36-й в округе юнармейский отряд «Бородино». Об этом сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На базе МОУ СОШ №36 прошел День «Юнармии». Учеников школы познакомили с деятельностью общероссийской организации. Ребята могли пострелять в лазерном тире, поиграть в лазертаг, разобрать/собрать автомат Калашникова, снарядить магазин и узнать воинские звания. Помогли во всем разобраться опытные юнармейцы из отряда «Гвардейцы» МОУ СОШ №25 и «Молодая гвардия» Дворца молодежи, Дома «Юнармии» Подольска — Быковской СОШ.

Почетными гостями мероприятия стали начальника Подольского штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников, начальник отдела комитета по образованию администрации городского округа Татьяна Саргсян, председатель Подольского отделения Всероссийского движения ветеранов Вооруженных сил Альберт Салиев, директор школы №36 Наталья Павлюк и ветераны Вооруженных сил.

Прием в ряды ВВПОД «Юнармия» состоялся 5 декабря в парке «Патриот». В рамках мероприятия прошло торжественное вручение знамени юнармейского отряда.