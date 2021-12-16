РИАМО - 16 дек. Талантливые дети из приемных и замещающих семей Подмосковья получили награды. В регионе действует большая губернаторская программа по поддержке приемных семей, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Сегодня у нас состоялось традиционное предновогоднее мероприятие «Мы вместе!» для детей с трудной жизненной ситуацией, достигших высоких результатов в уходящем году. Такое мероприятие мы проводим ежегодно, и сегодня наградами отмечено 70 талантливых детей из Подмосковья. Они являются участниками и призерами олимпиад, творческих и культурных конкурсов», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что особенно приятно было видеть результаты и прорывы тех, за чьей судьбой следят с самого раннего возраста.

«Приятно видеть то, как детей принимают в семьи, как им рады, какую поддержку оказывают», — отметила Болатаева.

Министр подчеркнула, что, несмотря на все трудности, и дети, и те, кто принял их в свою семью, идут вместе к достижению высоких результатов и показателей.

«В области действует большая губернаторская программа по поддержке приемных семей. Практически все наши дети уже живут в приемных и замещающих семьях, поэтому фактически детских домов в Подмосковье не остается», – сказала Болатаева.