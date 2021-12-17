РИАМО – 17 дек. Банк ЗЕНИТ стал лауреатом ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2021 в номинации «Лучший социальный проект». Разработанный банком образовательный курс «Семья FinZ» отмечен жюри за высокую социальную значимость, сообщает пресс-служба банка.

«Курс «Семья FinZ» раскрывает базовые принципы финансового планирования — от основы бюджета до понимания рисков работы с деньгами. Уверены, что полученные знания помогут семьям с детьми эффективно взаимодействовать с банками и безопасно пользоваться их продуктами. Банк ЗЕНИТ стремится повысить доступность кредитных средств для многодетных семей. В будущем мы планируем разработать для них специальные предложения», — отметил директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS считается одной из самых значимых и авторитетных российских наград в сфере банковского ретейла. К наградам премии были представлены самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке.