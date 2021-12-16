РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Подольском кожно-венерологическом диспансере (КВД) за 5 месяцев проверили около 150 человек на новом видеодерматоскопе, который позволяет делать увеличенные снимки новообразований на коже и помогает выявить злокачественные изменения, сообщила главный врач учреждения Наталья Ельцова.

Цифровой видеодерматоскоп «Фотофайндер бодистудио Эй-Ти-Би-Эм» стоимостью около 7 млн рублей приобрели для Подольского КВД по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в августе. С его помощью можно оказывать качественную медпомощь по выявлению онкологических заболеваний кожи на ранних стадиях. Особенно это актуально для агрессивной опухоли меланомы. Ее диагностика на ранних стадиях приводит к полному излечению.

В ПКВД работает 62 сотрудника, из них 14 врачей-дерматовенерологов. 10 врачей прошли обучение и освоили это оборудование. Теперь они активно работают на нем и взаимодействуют с врачами-онкологами. Каждый ежедневно проверяет 2-3 человек и при необходимости направляет пациентов к онкологам. Оборудование нужно не только для постановки диагноза, но и для динамического наблюдения. Например, когда врач видит, что есть подозрительное новообразование.

Благодаря новому оборудованию снизилась нагрузка на онкологов при первичной диагностике и упростилась маршрутизация.

На видеодерматоскопе можно сделать автоматическую картографию всего тела. Картирование всего тела актуально для людей, склонных к образованию родинок. Эта безболезненная процедура не требует предварительной подготовки и не имеет противопоказаний для обследования.

На первичном приеме цветовой дерматоскоп с помощью определенного преломления света изучает то или иное новообразование. Когда этого недостаточно, врач сомневается в диагнозе, проводят исследование на видеодерматоскопе. Система позволяет сделать снимок образования при увеличении в 30 и более раз. Система искусственного интеллекта содержит в памяти большое количество разных новообразований. На фоне алгоритмических вычислений позволяет отнести то или иное новообразование к доброкачественным или злокачественным.

Врач-дерматовенеролог осматривает все новообразования. Зачастую те новообразования, на которые пациент жалуется, оказываются безобдными, но при осмотре выявляют подозрительные элементы.

После исследования вся информация хранится в индивидуальной карте пациента.

На первичный прием в ПКВД нужно явиться лично с полисом ОМС и завести карту. На повторный можно записаться онлайн на сайте госуслуг или по телефону.