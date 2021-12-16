РИАМО - 16 дек. Центробанк будет и дальше повышать ключевую ставку, чтобы справиться с растущей инфляцией. Таких мер руководство Банка России будет придерживаться как минимум в течение квартала, сообщает «Вечерняя Москва».

Как считает профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир, президент «Столыпинского клуба» Евгений Коган, на предстоящем заседании 17 декабря руководство регулятора повысит ключевую ставку. Сейчас она держится на уровне 7,5%. Эксперт ожидает ее повышения сразу на 1%.

«Потому что последнее указание президента страны (Владимира Путина - ред.) развязало руки Центральному банку, который теперь понимает, что единственный инструмент борьбы с инфляцией – это жесткая монетарная политика. Это во-первых. А, во-вторых, ЦБ прекрасно понимает, что получил некую черную метку от руководства страны и, если ситуация не изменится, будет больно», — подчеркнул банкир.

В будущем ставку могут повысить еще выше. По мнению Когана, она может достичь показателя в 9-9,5% к февралю 2022 года, однако со временем инфляция постепенно сойдет.

«В отличие от ФРС, Центральный банк не может сейчас никак влиять на уровень занятости. Он не отвечает за экономический рост. Он отвечает только за стабильность рубля, за денежно-кредитную политику и за инфляцию», – сказал Коган.

Текущее повышение ключевой ставки не скажется на курсе российской валюты. Игроки уже готовятся к повышению денежно-кредитной политики на 1%. В то же время такое решение ЦБ приведет к росту доходности по банковским вкладам и различным облигациям.

По данным Росстата, с 7 по 13 декабря в РФ инфляция замедлилась до 0,06%. С начала 2021 года цены на потребительские товары выросли на 7,64%.