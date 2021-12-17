Украшать новогоднюю елку – традиция, популярная во всем мире. Однако подходить к выбору дерева стоит осознанно, чтобы не нанести вред окружающей среде. Сейчас есть много вариантов – начиная от искусственных елок, заканчивая елками в горшках. Какой новогодний символ лучше выбрать для украшения дома, читайте в материале РИАМО.

Елка на много лет

Хотя искусственная ель может казаться наиболее экологичным выбором, это не всегда так. Дело в том, что при производстве в атмосферу попадает большое количество вредных веществ. Более того, искусственное дерево непригодно для переработки, так как состоит из разных видов пластика.

«Обычно на искусственных елках не ставят маркировку, из какого пластика они сделаны. Соответственно, переработать ее невозможно. Если приобретать такие елки на короткий срок и потом выбрасывать их, то будут увеличиваться свалки с пластиком», – отмечает руководитель общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.

Также искусственную елку нежелательно украшать электрическими гирляндами, которые нагревают пластик, и он выделяет вредные для организма пары.

Несмотря на это, искусственная елка, приобретенная на несколько десятилетий, считается довольно удачным вариантом. По мнению Ивченко, долгий срок службы искусственной ели может нивелировать тот вред, который она наносит окружающей среде при производстве.

К такому же мнению склоняется и организация «Гринпис» в России. Они считают, что, если вы наряжаете елку, купленную несколько лет назад, – это наиболее экологичный выход из ситуации. Поэтому при покупке искусственной елки стоит рассмотреть только качественные варианты, которые прослужат не один год.

Чтобы оценить качество искусственной ели, необходимо убедиться, что пластиковые иголки не осыпаются, а само изделие не источает неприятный запах. Также стоит обращать внимание и на наличие сертификата качества.

Стоимость искусственной елки в среднем варьируется от 400 до девяти тысяч рублей. Она зависит от размера и декора, например, есть деревья со снежным напылением или электрическими гирляндами.

Приобрести искусственную елку можно как в интернет-магазинах (Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress), так и офлайн (Hoff, OBI, «Леруа Мерлен», METRO).

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Натуральная ель

Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко считает, что покупка натуральной ели наносит меньший вред экологии, нежели создание и утилизация искусственных деревьев. При этом ель должна быть приобретена в специальном питомнике или на плантации, предназначенной для сруба деревьев.

«Такие плантации часто устраивают там, где проходят ЛЭП. То есть деньги уходят на содержание лесного хозяйства», – считает Ярошенко.

Эксперт отмечает, что в целом самовольная вырубка елей под Новый год не наносит особого ущерба окружающей среде. Однако речь не идет о браконьерстве, когда ели срубают на особо охраняемой территории.

При этом, покупая натуральную ель, стоит смотреть на место, откуда она была привезена. Такие елки могут доставляться из Белоруссии, Польши и Дании. Это значит, что транспортировка требует большого количества ресурсов. Поэтому выбирать натуральную ель стоит только в местных питомниках.

После праздника натуральную ель можно сдать на переработку – в этом ее немаловажный плюс.

«Ее можно утилизировать как органические отходы – в щепу, на компост и так далее. В ней нет токсичных компонентов, что очень важно. То есть в крайнем случае дерево можно сжечь», – считает Ярошенко.

Натуральные ели можно приобрести на рынках и специальных елочных базарах, где продавцы выдают квитанцию и могут показать документы на заготовку и провоз деревьев. Как правило, они расположены по всем районам Москвы и Подмосковья. Также приобрести живые ели можно в питомниках, например, в «Экопланте».

Стоимость натуральной елки варьируется в среднем от 500 до пяти тысяч рублей. Она зависит от размера и сорта елки.

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Елка в кадке

Альтернативу срубленной натуральной ели может составить елка в кадке. В таком случае она продолжает расти, так как установлена в горшках с землей. После праздника дерево можно сдать в питомник или оставить себе – до следующего Нового года. Эколог Александр Шувалов считает данный вариант наиболее экологичным.

«Елка искусственная – поднимает сразу вопросы о переработке. Елка срубленная – вопросы утилизации. То есть это дополнительные затраты и вред для окружающей среды. А елка в кадке в дальнейшем может быть пересажена и будет приносить пользу – как минимум, поглощать СО2», – пояснил эксперт.

Однако стоит понимать, что елка в кадках требует определенного ухода. Если вы планируете приобрести дерево в горшке, необходимо обратить внимание на следующие правила. Во-первых, нужно подобрать правильное место для установки: главное – не у батареи, так как она создает неблагоприятные условия для жизни дерева. Во-вторых, следует проследить за тем, чтобы воздух был достаточно увлажнен: идеальный уровень влажности – около 45%. При необходимости, можно воспользоваться специализированными увлажнителями воздуха. Наконец, стоит уточнить у продавцов, какие средства по уходу и удобрения нужны для продления службы елки. Если не соблюдать эти правила, ель может не пережить год и осыпаться.

Еще вариант – после праздников пересадить ель к себе на дачный участок. Тогда вы сможете любоваться деревом еще не один год.

Елки в кадках можно приобрести в интернет-магазинах, а также офлайн, например, в OBI или на рынке «Садовод». Стоимость такого дерева варьируется от одной до десяти тысяч – цена зависит от размера и сорта дерева.

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Другие варианты

Эксперты отмечают, что существуют и более экологичные варианты украшения дома к Новому году. Например, не покупать целую ель, а обойтись лапником, то есть несколькими веточками, которые можно поставить в вазу и нарядить.

«Можно сходить в лес и сорвать нижние ветви. Их стоит просто поставить в вазу. Если вовремя менять воду, то они могут простоять довольно долго», – считает Карина Ивченко.

Представители «Гринпис» в России предлагают также создать новогоднюю елку из подручных материалов – бумаги, фотографий, книг, игрушек, шишек и гирлянд. Также можно просто украсить живую ель во дворе дома.

Помимо этого, можно взять новогоднюю елку напрокат. В Московском регионе компании сдают в аренду разные ели: искусственные, в кадках, уже украшенные. Срок аренды можно установить самостоятельно. Такую услугу предлагают сервисы «Рентмания», ArendaDereva и другие.

Стоимость аренды новогодней ели – от двух до 40 тысяч рублей. Все зависит от размера, срока аренды, а также новогоднего декора, который обычно можно заказать за отдельную плату.

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