РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в ходе проверок дворовых территорий выявил ряд недочетов по уборке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверку выполнили в ЖК «Новокрасково», квартале Кореневский форт и микрорайоне Зенино.

«Зима продолжает проверять на прочность дорожные и коммунальные службы городского округа Люберцы. Во время проверки выявили целый ряд замечаний по уборке дворов, детских площадок, внутридворовых проездов. Дал поручение представителям управляющих организаций усилить работу в данном направлении. Также особого внимания требует набережная карьера в Новокраскове», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что все общегородские и дворовые территории, дороги, парковочные участки должны быть приведены в нормативное состояние.

Жителей Люберец попросили не парковать автомобили на узких дорогах. Это может помешать работе уборочной техники.

Все вопросы и замечания по содержанию территорий можно отправить на почту: glava@lubreg.ru.