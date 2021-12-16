РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске вручили первые погоны будущим спасателям, обучающимся в колледже «Московия», сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в структурном подразделении колледжа «Московия» торжественно вручили погоны студентам 1 курса, обучающимся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря. Также между группами всех курсов по данной специальности провели конкурс «Смотр строя и песни».

Первокурсники произнесли клятву чести, после которой представители МЧС вручили им отличительные погоны. По окончании торжества почетные гости поздравили всех участников мероприятия и выразили уверенность, что студенты колледжа «Московия» станут настоящими профессионалами своего дела, а начальник 24 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России Роман Кирсанов вручил благодарственные письма особо отличившимся сотрудникам и студентам.

Для структурного подразделения в Подольске вручение погон и проведение смотра строевой подготовки - это достаточно новые мероприятия, ведь программа подготовки по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» реализуется всего третий год.