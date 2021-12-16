РИАМО - 16 дек. На московских улицах и трассах образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее сложная ситуация сложилась на Садовом кольце, Валовой улице и Москворецкой набережной. Заторы образовались на Мытной, Большой Серпуховской улицах и Ленинском проспекте при движении в центр города.

Пробки появились рядом с Киевским и Ленинградским вокзалами, станцией МЦК «Лихоборы» и на Русаковской эстакаде.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, высокая загруженность на дорогах города образовалась из-за старта предпраздничных поездок в торговые центры, а также строительных работ на МКАД, Третьем транспортном кольце, проспекте Мира и Волгоградском проспекте. Специалисты рекомендуют пользоваться городским транспортом для поездок внутри Москвы.

Напряженная дорожная ситуация сохранится до 22 часов.