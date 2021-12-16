РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе Арбитражный суд признал законными, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что сведения о смене управляющей организации дома №32 по улице Заречной в Балашихе оспаривало товарищество собственников недвижимости «Заречная 32».

С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ на основании протокола общего собрания собственников в Госжилинспекцию обратилось ООО УК «Белый парус-Балашиха».

По результатам проверки представленных документов инспекция не нашла оснований для отказа - процедура внесения изменений была соблюдена, необходимые сведения на официальном портале ГИС ЖКХ размещены. «Заречная 32» сочла данное внесение в реестр незаконным и подала заявление в областной Арбитраж. Однако тот не согласился с мнением ТСН.

В решении подчеркивается, что ранее Балашихинский городской суд отказался признать недействительным решение собственников о выборе УК. И, напротив, признал таковым решение о выборе способа управления товариществом собственников недвижимости. Выяснилось, что на втором собрании не было кворума (собрано только 44% голосов). К тому же часть решений собственников была приложена (и, соответственно, посчитана) несколько раз.

В результате Арбитраж признал, что надзорное ведомство действовало в рамках предусмотренной Жилищным кодексом процедуры внесения изменений реестр лицензий, и не удовлетворил заявленные ТСН «Заречная 32» требования.