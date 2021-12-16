РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. Управляющая компания МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» заменила участок системы холодного водоснабжения в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Пушкина, дом №14, после проведенных работ жители верхних этажей получили нормальный напор холодной воды даже в часы пиковых нагрузок, сообщается на сайте Государственной жилищной инспекции Московской области.

«Управляющая компания напрасно надеялась, что ситуация разрешится сама. Что значит многоквартирный городской дом без холодной воды? Это парализует весь быт и становится настоящим стрессом, поэтому жители неизбежно будут искать решения проблемы. Если УК не откликается - идут в надзорное ведомство, и в любом случае устранять нарушение приходится сотрудникам управляющей организации. Только теперь под воздействием Госжилинспекции», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Холодной воды не было у жильцов верхних этажей дома №14 на улице Пушкина продолжительное время. На просьбы жителей дома не реагировала управляющая компания до тех пор, пока жители не обратились в Госжилинспекцию. Особенно слабый напор был в утренние и вечерние часы, а также в выходные и праздники, когда потребление воды увеличивалось.

Чтобы поднять давление в системе холодного водоснабжения, требовалось заменить ее участок в подвале. Что и было поручено сделать управляющей компании. После вмешательства Госжилинспекции проблему решили в течение 2 недель.