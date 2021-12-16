РИАМО - 16 дек. Сергей Глазов, который открыл стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» отказывается признавать вину в убийстве людей, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил адвокат стрелка Петр Колдов, его подзащитный не признает свою вину в полной мере, а также сомневается в гибели пострадавших от стрельбы людей.

«Позиция Глазова такова: как таковую вину он не признает, но частично раскаивается. При этом он сомневается, что люди действительно погибли от его рук», — отметил Колдов.

По словам адвоката, Глазов 11 лет состоял на учете с психическим заболеванием. Его поместили в больницу на лечение принудительно. Сам себя больным Глазов не считает.

Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева на своей странице в Facebook заявила о требовании Глазова показать ему тела убитых и допустить его к присутствию на судмедэкспертизе. Она добавила, что, по мнению стрелка, выпущенные им пули «не могли быть смертельными».

В московском МФЦ 7 декабря Сергей Глазов открыл огонь из самодельного оружия. Инцидент произошел после спора из-за маски. Были убиты двое человек, еще четверо получили ранения, в том числе ребенок.