РИАМО - 16 дек. В столице в центрах госуслуг районов Ивановское и Хорошово-Мневники проведут капитальный ремонт, в связи с этим центры будут закрыты, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

20 декабря закроется центр госуслуг района Ивановское. Получить и подать заявление на замену документов можно в ближайшем центре госуслуг в районе Новогиреево. Этот офис «Мои документы» находится на улице Алексея Дикого, д. 3.

Центр госуслуг района Хорошево-Мневники закроется 21 декабря. Забрать документы можно будет в трех ближайших офисах в районах Митино, Щукино и Строгино.

Во время капремонта специалисты займутся обновлением инженерных коммуникаций и модернизацией системы отопления, улучшат систему вентиляции и кондиционирования. Также будут расширены санитарные зоны, а помещения приспособят для для маломобильных посетителей.

Ремонт планируют завершить в четвертом квартале 2022 года. Точную информацию об открытии обновленных центров сообщат на сайте офиса «Мои документы» и официальных соцсетях.