РИАМО - 16 дек. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает, что сроки проведения ревакцинации от коронавируса в России придется, возможно, сократить из-за распространения штамма «омикрон», сообщает kp.ru.

Голикова отметила, что в тех странах, где этот штамм распространился, рекомендуется второй раз проходить вакцинацию как можно быстрее, не через полгода. В то же время вице-премьер РФ подчеркнула, что необходимо получить больше информации о штамме.

«Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована после получения дополнительной информации», — сказала Голикова во время выступления в Госдуме.

В стране уже выявили 25 случаев заражения «омикроном».

Ранее Голикова сообщила, что Россия не получала обращений о регистрации зарубежных вакцин от Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>