РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Арбитражный суд Московской области признал законным предписание Госжилинспекции региона к управляющей компании из подмосковного Красногорска о передаче технической документации на дом по ул. Вилора Трифонова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Госжилинспекция законно предписала ООО «Красногорская коммунальная система» передать техническую документацию на дом №7 по ул. Вилора Трифонова в Красногорске легитимной УК. Как сообщила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина, к такому решению пришел областной Арбитражный суд, рассмотрев жалобу «ККС».

В июле 2021 года проверка Госжилинспекции установила, что данная компания в нарушение норм Жилищного кодекса не передает ООО УК «ЖКХ-Онлайн» техдокументацию на дом. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение 3 месяцев.

«Красногорская коммунальная система», считая, что предписание не соответствует закону и нарушает ее права и законные интересы, обратилась в областной Арбитражный суд. Однако тот не нашел нарушений в действиях и решениях надзорного ведомства.

Представители «ККС» апеллировали к тому, что постановление администрации Красногорска о назначении «ЖКХ-Онлайн» временной УК дома на Вилора Трифонова признано недействительным. Однако Арбитраж отметил: 25 декабря 2020 года ООО «ЖКХ-Онлайн» выбрано в качестве управляющей организации на общем собрании собственников МКД. Сведения о признании такого решения недействительным суду не представлены. Уведомление о решении собрания в «ККС» были направлены и, по сведениям «Почты России», ею получены.

Кроме того, «Красногорская коммунальная система» не представила информацию о месте хранения протоколов ОСС и технической документации ни новой УК, ни Госжилинспекции, ни суду.

«При этом ООО «ККС», инициируя споры в арбитражном суде и суде общей юрисдикции с 2019 года и по настоящее время, не было лишено права также инициировать проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <...>. Однако данным правом организация не воспользовалась», - говорится в решении суда.

Областной Арбитраж рассмотрел все доводы «ККС» в полном объеме, однако пришел к выводу, что они не могут являться основанием для удовлетворения заявленных требований. Оснований для признания предписания Госжилинспекции недействительным нет.

