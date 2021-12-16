В декабрьской суматохе многие стараются не только закрыть дедлайны на работе, но и успеть выбрать подходящие подарки для коллег, друзей и родственников. Какими книгами порадовать знакомых и близких, узнаете из гида РИАМО и сети книжных магазинов «Читай-город».

Подарок для нее

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Интересной любовной истории будут рады многие женщины. «Через год в это же время» – роман о двух людях, родившихся 1 января, которых судьба сводит вместе вновь и вновь. Подарок можно положить в экологичный шоппер с рыжим корги и приложить к нему милое и воодушевляющее пожелание. А еще в экосумку стоит добавить подарочный сертификат – пусть в 2022 году любимая себя побалует.

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Подарок для него

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«Красная Книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым» – сборник текстов от Евгения Фиста, автора одного из самых читаемых мужских блогов. Его истории не только заставляют задуматься, но и улыбнуться, а потому книга идеально подойдет для мужчин, которые во время новогодних праздников планируют расслабиться за приятным чтивом. К такому подарку можно приложить ароматный чай и открытку с теплыми пожеланиями. Комплект стоит дополнить подарочным сертификатом «Читай-города» – он пригодится для разумных покупок.

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Подарок для ребенка

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Как совместить любовь малышей к играм и мечты родителей о том, чтобы их дети больше читали? Стоит присмотреться к книге «Где же Санта? Вокруг света». В ней – волшебная и увлекательная история о поездке семьи Санта-Клауса по красивейшим городам мира и злодейке Гадкой Нэт, которая планирует помешать Санте раздать новогодние подарки. Задача читателя – сосредоточиться и пристально следить за сюжетом, отгадывать загадки, чтобы помочь героям победить главную антагонистку. Милые магнитные закладки помогут ребенку вспомнить, на каком моменте истории он остановился. А вместе с «Личной картой читай-агента» он сможет самостоятельно приобрести интересные ему книги и научится ответственно относиться к деньгам.

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Подарок для друзей и коллег

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Многие любят новогодние праздники за длинные выходные, ведь это подходящее время для многодневных киномарафонов. Книга Надежды Железняк «Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов» универсальна: ее можно подарить и синефилам со стажем, и новичкам в мире кино. Артбук позволит научиться с легкостью различать режиссерский почерк, глубоко понимать суть происходящего на экране, а также разобраться в себе – каждая описанная здесь кинолента касается определенных психологических тем. Чтобы интересные мысли из книги запомнить надолго, их стоит записать – для этого подойдет антиежедневник. Новогодний подарочный сертификат от «Читай-города» тоже придется как нельзя кстати.

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Подарок для себя

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В суете подготовки к Новому году не стоит забывать и о себе. Не так важно, хорошим или плохим оказался уходящий год, – стоит приобрести подарок для себя, ведь вы заслужили награду за все, что пережили. Книга художников Дэвида Бэйлса и Теда Орланда «Творить нельзя бояться. Как перестать сомневаться и найти свой творческий путь» не только об искусстве, но и о психологии. Авторы через призму творчества рассказывают, как научиться принимать себя, преодолевать страхи и найти свое дело. Освободившись от ложных представлений, можно достичь многого, в том числе того, что вы загадаете под бой курантов.

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