РИАМО - 16 дек. Прокуратура Москвы вместе с сотрудниками правоохранительных органов проведит проверку компании, которая оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми, сообщает пресс-служба ведомства.

Организация расположена в помещении на первом этаже жилого дома на улице Римского-Корсакова. Когда с проверкой туда пришли сотрудники прокуратуры, там находились 20 малолетних детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Предварительно, их родители являются гражданами соседних стран и не имеют официальной регистрации для пребывания на территории РФ.

Прокуратура обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Проверка будет продолжена. Оценку получит соблюдение компанией требований федерального законодательства и безопасности для жизни и здоровья населения. Кроме того, прокуратура проконтролирует устранение обнаруженных нарушений.