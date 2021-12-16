РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в четверг составила 5 см, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается месячник безопасности «Тонкий лед», проводимый спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас». Они патрулируют водные объекты региона, в том числе на территории Балашихи.

Отрицательная температура в регионе резко меняется на положительную, недавно окрепший лед под воздействием дождя превращается в неоднородную снежную массу.

Безопасной считается толщина льда более 7 см, на обследованных водоемах возле берега она составляет 15-20 см, а ближе к середине реки Пехорка не превышает 5 см, что крайне опасно.

Спасатели призывают жителей Балашихи не выходить на лед и помнить, что всего пары минут достаточно, чтобы получить необратимые последствия для здоровья. Пренебрежение и игнорирование правил безопасности на водоемах в период ледостава становится причиной гибели.