РИАМО - 16 дек. Госдума в первом чтении поддержала законопроект об обязательном предъявлении сертификатов о вакцинации или иных документов, подтверждающих перенесенный Covid-19 или наличие медотвода от прививки, для посещения общественных мест, сообщается на сайте парламента.

Так, планируется, что жители смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, магазины, культурные учреждения и другие общественные места только при наличии документов, подтверждающих защиту от коронавируса или медотвод от прививки. Кроме того, для посещения понадобится документ, удостоверяющий личность.

До 1 февраля при посещении общественных мест также можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля посещение общественных мест по ПЦР-тесту будет возможно только для тех, кому нельзя делать прививку.

Решение, где необходимо будет предъявлять QR-коды, будут принимать региональные власти.

При этом аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости по-прежнему будут доступны для посещений без предъявления каких-либо документов.

Планируется, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, постановление о направлениях работы ко второму чтению уже принято. До рассмотрения во втором чтении законопроект будет направлен в регионы РФ, в месячную рассылку для обсуждения.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, перед вторым чтением закона нужно обсудить все вопросы и болезненные темы. Володин отметил, что, с одной стороны, законопроект должен защищать права граждан, а с другой – их здоровье.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.

По словам вице-премьера, при доработке закона особенно важно чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты постоянно встречались с избирателями и докладывали о проделанной работе.

В РФ не будут вводить QR‑коды на транспорте под Новый год>>