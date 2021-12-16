РИАМО - 16 дек. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил тепличный комплекс, расположенный в деревне Знаменское в городском округе Кашира. Там будет 450 рабочих мест. Об этом сообщается на сайте министерства жилищной политики Подмосковья.

Объект общей площадью около 20 га является пятой очередью строительства большого тепличного производства площадью 100 га и предназначен для выращивания овощей и ягод в закрытом грунте.

Застройщиком выступает компания «Агрокультура групп». В новом комплексе планируют выращивать салаты, клубнику, ежевику, а также томаты и огурцы.

Все выращенные ягоды и овощи будут доставлять магазины столичного региона. Новое учреждение обеспечит новыми рабочими местами 450 человек.