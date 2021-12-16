РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В Домодедове раскрыли кражу автомобиля с неохраняемой парковки, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по округу.

В полицию поступило заявление от 37-летней местной жительницы об угоне ее авто с неохраняемой парковки в микрорайоне Южный. Сумма материального ущерба составила 400 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установили и задержали 33-летнего жителя Волгоградской области, который является приятелем заявительницы.

Злоумышленник хотел покататься на автомобиле, доехал на нем до Воронежской области и там бросил. После транспортировки автомобиль будет возвращен потерпевшей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».