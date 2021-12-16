РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В детской поликлинике №2 Люберецкой областной больницы начала вести прием врач-физиотерапевт Елена Елисеева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 1981 году Елисеева окончила Владивостокский медицинский институт и прошла интернатуру этого вуза. Елисеева – врач с большим опытом работы.

Приток новых кадров – важная составляющая работы любого медицинского учреждения. В Люберецкой областной больнице этому уделяется большое внимание. Кроме того, кадровый вопрос является одним из значимых в президентской программе по модернизации первичного звена.