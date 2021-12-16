РИАМО - 16 дек. Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы блогера Эдварда Била, рассказал, что приговор его подзащитного отменили из-за мягкости, как считает прокуратура, сообщает Газета.ru.
Ранее блогера приговорили за резонансное ДТП на Садовом кольце к 2 годам ограничения свободы. Его также лишили водительских прав на 3 года. Однако защита продолжает отстаивать интересы Била.
Авария произошла 1 апреля 2021 года. Видеоблогер на синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.
В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации. Мария Артемова после аварии впала в кому и перенесла несколько операций. Бил выплатил ей 11 млн рублей компенсации.
Стали известны подробности проката блогера на авто по подмосковному ТЦ>>
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